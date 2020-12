Schianto in moto per evitare un'auto, Michele muore a 17 anni. Sarebbe diventato maggiorenne tra pochi giorni

Per evitare un'auto che, in fase di sorpasso, si era spostata improvvisamente sulla sinistra, ha sterzato istintivamente e si è schiantato contro un palo della luce. È morto così, sul colpo, Michele Torcaso, che avrebbe compiuto 18 anni tra qualche giorno.

Il tragico incidente è avvenuto ieri a Bolzano, nei pressi del centro commerciale Twenty: l'intera città è sconvolta dall'accaduto, dal momenti che in molti conoscevano bene la famiglia del ragazzo. Come spiegano il Corriere della Sera e Il Dolomiti, il luogo dell'incidente è nel tratto Arginale compreso tra le uscite di ponte Roma e ponte Palermo. Un uomo, alla guida di una Volkswagen Passat nera, si era spostato verso sinistra, superando, seppur di poco, la linea continua; alle spalle dell'auto sopraggiungeva Michele, in sella alla sua moto, che istintivamente ha sterzato a sinistra per poi schiantarsi contro il palo della luce.

La motocicletta Ktm 125 su cui viaggiava Michele è finita direttamente sulla rampa dell'ingresso fornitori del centro commerciale, mentre il ragazzo è rimasto ai piedi del palo. Inutili i tentativi di rianimazione: Michele Torcaso è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori sanitari, anche vigili urbani e vigili del fuoco. Dopo i primi rilievi, sono state acquisite le registrazioni delle telecamere del centro commerciale, che hanno consentito di ricostruire facilmente la dinamica dello schianto. L'automobilista è ora indagato per omicidio stradale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Dicembre 2020, 09:51

