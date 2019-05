Auto si schianta sotto a un camion fermo in una piazzola di sosta: le due persone che viaggiavano a bordo sono decedute. Gravissimo incidente stamani alle 7,30 in A4, fra Villesse e Redipuglia verso Trieste: chiuso il tratto e uscita obbligatoria a Villesse. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, il 115 e i soccorsi meccanici per gestire le complesse operazioni di rimozione della vettura che è incastrata sotto il pianale del mezzo pesante.



Non è stato reso noto il nome delle due persone decedute che erano rimaste incastrate fra le lamiere dell'auto. Le code in direzione Trieste sono segnalate anche fra San Donà di Piave e Portogruaro. L’apertura del tratto autostradale chiuso dovrebbe avvenire in tempi brevi.

Giovedì 23 Maggio 2019, 09:58

