Incidente tra auto e moto: due morti sull'autostrada

Ancora sangue sulle strade della Siclia. Un altro incidente mortale si è verificato a Palermo: due i morti. Un'auto e una moto si sono scontrate nell'autostrada che collega Mazara del Vallo al capoluogo siciliano.

Lo scontro tra un'auto e una moto, avvenuto per cause in corso di accertamento - ha provocato il decesso delle due persone che viaggiavano a bordo della moto. Sul posto, oltre ai Soccorsi, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e dell'evento.

Traffico rallentato e code lungo la A29

A causa di un incidente, lungo l'Autostrada A29 'Palermo-Mazara del Vallò il traffico è rallentato con code, in direzione di Palermo, in corrispondenza del km 2,200 in località Torretta.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 15:16

