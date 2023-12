Incidente sull'A1: furgone si ribalta e perde il carico di arance. Dieci chilometri di coda tra Colleferro e Diramazione Roma Sud

di Mario Landi

Poco prima delle ore 6, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma sud, è avvenuto un incidente autonomo all'altezza del km 581 che ha visto coinvolto un furgone che si è ribaltato. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione V Tronco di Fiano di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e Autostrade registra 10 km di coda in direzione Firenze. Agli utenti in viaggio verso Firenze consiglia di uscire alla stazione di Colleferro, di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare in autostrada sulla Diramazione Roma sud alla stazione di San Cesareo in direzione Firenze.

«Attualmente nel tratto interessato il traffico transita - dice Autostrade per l'Italia - su tutte le corsie disponibili in direzione Firenze.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 09:32

