Incidente tra bus carico di studenti e trattore: un ferito grave

di Mario Landi

Paura questa mattina per un incidente tra un bus e un trattore avvenuto sulla strada provinciale 48 che collega Crispiano e Massafra, in provincia di Taranto. Un ferito in codice rosso Il trattore è uscito fuori strada ribaltandosi nei campi. Fuori dalla carreggiata anche il bus con a bordo studenti di scuola superiore.

L'uomo alla guida del trattore è ricoverato in codice rosso

L'incidente per gli studenti a bordo del bus si è risolta senza conseguenze gravi. Nonostante lo spavento e la paura, nessuno degli studenti ha riportato ferite. Purtroppo il conducente del trattore non ha avuto la stessa fortuna. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da richiedere un trasporto d’urgenza in ospedale con codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA