Terrore in A1: rimorchio carico di carta in fiamme sull'autostrada, brucia anche la scarpata FOTO

Domenica 23 Giugno 2019, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rdell'autotreno di uno spedizioniere è andato in fiamme mentre il conducente stava guidando sull' autostrada A1 , tra, direzione nord. Nel rimorchio c'era soprattutto. Il conducente non si era accorto delle fiamme ed è stato fermato dalla Polstrada. A quel punto è riuscito a staccare la motrice in modo che il camion non ha subito danni.Il rimorchio invece ha preso fuoco così come la scarpata adiacente. Sul posto, oltre alla polizia stradale anche uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Terni e Amelia. Il traffico ha subito rallentamenti e ci sono file importanti.