Incendio e paura sulla nave GNV Palermo-Genova: «Passeggeri sbarcati a Napoli». Cosa è successo

Principio d'incendio e paura sulla nave Excelsior, partita da Palermo ieri sera in direzione Genova: solo preoccupazione e nulla di grave per i passeggeri a bordo. Secondo quanto si legge in una nota della GNV «questa mattina alle ore 5.30 circa sulla motonave Excelsior partita nella serata di ieri da Palermo in direzione Genova, all'interno di uno dei locali tecnici accessibili al solo personale autorizzato, si è verificato un principio di incendio immediatamente confinato e spento grazie al pronto intervento dell'equipaggio».

«I 393 passeggeri presenti a bordo sono stati immediatamente informati e radunati nei punti di ritrovo seguendo le procedure di sicurezza previste.



«Quest'ultimo è stato supportato dalla torre di controllo della compagnia (Maritime Support Center) e dalle autorità marittime preposte con le quali è rimasto costantemente in contatto. La nave, dopo gli opportuni controlli tecnici, ha da poco ripreso la navigazione in piena sicurezza in direzione del porto più vicino, quello di Napoli. - prosegue - Una volta raggiunto il porto di Napoli i passeggeri saranno sbarcati e assistiti dalla compagnia per poter raggiungere le destinazioni precedentemente previste».

