Incendio in un casolare a Sant'Elpidio a Mare: Filippo Mattiozzi trovato morto, aveva 55 anni

Dopo l'incidente stradale mortale avvenuto all'alba a Sant'Elpidio a Mare (Fermo), in cui ha perso la vita un 17enne, un'altra tragedia si è consumata nel pomeriggio all'interno di un'abitazione in via Ariosto vicino al quartiere elpidiense di Cascinare.

Chi era la vittima

Un 55enne, Filippo Mattiozzi, è deceduto probabilmente a causa delle esalazioni sprigionate da un incendio divampato nel casolare di campagna, forse dal camino, poco dopo le 16.

Sul posto si sono portati gli operatori sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti con tre mezzi e hanno spento le fiamme. Per l'uomo residente dell'abitazione è stato vano ogni tentativo di rianimazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Gennaio 2024, 20:02

