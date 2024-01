Donna muore nell'incendio della sua casa in zona Trionfale, l'allarme dai passanti che hanno il fumo uscire dalle finestre

di Redazione web

Una donna è morta stamani nell'incendio della sua casa in zona Trionfale: l'allarme è scattato quando dei passanti hanno il fumo uscire dalle finestre e hanno chiamato i soccorsi. Le fiamme si sono sprigionate in un appartamento in via Ildebrando Goiran, zona Trionfale, a Roma, alle 10 di questa mattina.

L'allarme dai passanti che hanno visto il fumo dalle finestre

A lanciare l'allarme alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri della caserma presente sulla strada segnalando del fumo uscire da un appartamento del palazzo di fronte.

Oltre i militari sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco.

All'interno dell'appartamento i soccorsi hanno trovato il cadavere di una donna la cui identità e' in fase di accertamento. Il rogo, secondo una prima verifica, sarebbe scaturito da un corto circuito provocato da un bollitore elettrico.

