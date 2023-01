Incendio nel condominio, brucia un appartamento: morta una donna

Tragedia a Padova: una donna è morta nell’incendio di un appartamento in via Baiardi zona Mortise stasera, mercoledì 25 gennaio. Teatro del dramma accaduto poco prima delle 21 un alloggio al sesto piano di un condominio dietro al centro commerciale La Corte. I primi ad accorgersi del fumo sono stati alcuni inquilini che hanno buttato giù la porta per cercare di mettere in salvo la 83enne vedova che abitava da sola.

Incendio in un palazzo di Padova: anziana morta

Sul posto sono arrivate due squadre di vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e Suem 118. I sanitari si sono subito precipitati a soccorrere l’anziana, cercando di rianimarla, ma inutilmente: è morta poco dopo, pare durante il trasporto in ospedale. Probabilmente il rogo è partito da un fornello della cucina. La vittima è una pensionata di 83 anni, A. F.

#Padova Terrore nel condominio, esplode un incendio: morta una donna https://t.co/VQhcKKaZ9W — Leggo (@leggoit) January 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 23:26

