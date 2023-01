Italiano trovato morto carbonizzato in Brasile: si indaga per omicidio

Giallo per la morte di un italiano in Brasile. Il corpo carbonizzato di un commerciante è stato rinvenuto nello stato brasiliano di San Paolo. Si trovava in un'automobile distante una trentina di chilometri dalla città. Gli inquirenti stanno procedendo all'esame del Dna per identificare il cadavere e accertare il movente dell'omicidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 22:20

