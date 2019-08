Incendio alla Bergadano di Gaglianico (Biella), azienda che ricicla carta e plastica. Le fiamme hanno divorato il capannone e si sono estese agli edifici vicini, tra cui una azienda di materiali ferrosi e oli esausti. Nessun danno, al momento, per la concessionaria d'auto che si trova accanto e dalla quale sono stati spostati tutti i mezzi presenti.

#Gaglianico (BI) #12agosto, dalle 5:00 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’ #incendio in un capannone adibito allo smaltimento di rifiuti. Intervento in corso pic.twitter.com/SYJatsrb9J — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 12, 2019

L'allarme è scattato poco dopo le 5. Sul posto, con carabinieri e protezione civile, stanno operando i vigili del fuoco arrivati da Vercelli, Ivrea, Ponzione, Cossato e Santhià. L'Arpa, l'agenzia regionale per la protezione ambientale, sta effettuando i campionamenti necessari per valutare la qualità dell'aria.

Il monitoraggio, per ora, non ha evidenziato la presenza nell’aria di inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità nei luoghi abitati e ha rilevato inquinanti nella zona più prossima alla ditta interessata dall'incendio (zona in cui è vietato l'accesso se non a chi si occupa dello spegnimento dell'incendio), ma senza concentrazioni rilevanti e comunque al di sotto dei limiti.

I monitoraggi continuano sia con la strumentazione portatile, per avere degli esiti in breve tempo, sia con campionatori per specifiche analisi di laboratorio.

Su richiesta dei vigili del fuoco, il vicesindaco Mario De Nile sta firmando l'ordinanza che impone la chiusura delle finestre delle abitazioni a causa del fumo.

Lunedì 12 Agosto 2019, 12:59

