Inferno ad Avellino, incendio nella notte: 12 tir distrutti dalle fiamme

Dodici autoarticolati danneggiati o distrutti in un deposito di Arcella. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti poco dopo mezzanotte a Montefredane, alla frazione Arcella in via Provinciale: non sono state sufficienti quattro autobotti per aver ragione delle fiamme.

Sono intervenute anche le squadre dei distaccamenti di Montella e Grottaminarda, e altre due squadre dai comandi di Benevento e Salerno. Coinvolti 12 mezzi di cui sei carichi. Lunghe e complesse le operazioni di spegnimento, seguite direttamente sul posto dal comandante Mario Bellizzi. Indagini in corso, si segue la pista dell'incendio doloso.

