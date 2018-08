Nella piena del Raganello coinvolta anche una famiglia di, la cittadina vesuviana che ha pianto la perdita di quattro ragazzi durante il crollo di ponte Morandi a Genova . Morta una donna,, messi in salvo e ora ricoverati il marito,, e i due figli Marco e Angela.Per le vittime il cordoglio delle istituzioni. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba ha scritto su Facebook: «La tragedia del Pollino è diventata la tragedia di Torre del Greco: siamo addolorati, siamo ancora lacerati dal dolore per le vittime di Genova. Ci siamo già in contatto con la famiglia Sarnataro-Marrazzo, cui ci stringiamo: siamo a loro disposizione per conforto, aiuto materiale e umano».