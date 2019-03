Imane Fadil e la denuncia inascoltata: «La Procura sapeva ma non l'ha sentita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La morte di Imane Fadil è ancora avvolta nel mistero. E se le analisi del sangue escludono la presenza di metalli pesanti nel sangue,Sulla fine della supertestimone marocchina, ricoverataa Rozzano, peserebbero inoltre molti ritardi e omissioni. Come spiega il Giornale, lanon ha solo vietato di avvicinarsi al cadavere, ma avrebbe anche ignorato la denuncia di avvelenamento.e poco dopo la metà di febbraio laaveva informato la Procura delle sue condizioni di salute e della sua denuncia di avvelenamento. La segnalazione era arrivata alla polizia giudiziaria ed era stata girata al pm di turno. A quel punto la procedura avrebbe previsto, ma non c'è traccia della sua versione nei verbali.Subito dopo sono stati sequestrati il corpo e la sua cartella clinica. Una morte inspiegabile le cui cause non vengono chiarite con un'autopsia immediata. Per due intere settimane la donna rimane chiusa nella cella all'obitorio. Eventuali indagini sull'avvelenamento da metalli tossici andrebbero fatte rapidamente perché le tracce possono scomparire., Imane Fadil è stata contaminata dalche è altamente radioattivo ma decade. Cioè svanisce progressivamente e questo spiegherebbe come mai, nel corpo della supertestimone dei processi Ruby, sono stati trovati solo 0,7 microgrammi per litro, quando il livello di tossicità del cobalto è 40. Per ora il corpo della giovane marocchina è all'obitorio di via Gorini, con divieto assoluto di avvicinarsi. «Non farla vedere a nessuno», è scritto a mano sul fascicolo della camera mortuaria.