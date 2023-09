Ilaria morta a 32 anni, stroncata dalla malattia: l'ultimo desiderio, il matrimonio pochi giorni fa in ospedale

di Redazione web

Aveva 32 anni e «un sorriso contagioso». Ma la malattia l'ha strappata all'affetto dei suoi cari. Macerata piange la di Ilaria Lattanzi. La giovane, molto conosciuta in città, che lavora in un centro ottico in Corso Cairoli è morta nell'ospedale del capolouogo dove era ricoverata da qualche settimana. E dove aveva coronato il suo sogno d'amore.

Ilaria morta a 32 anni a pochi giorni dal matrimonio

Ilaria infatti, proprio nell'hospice dell'ospedale, qualche giorno fa, aveva sposato Pierpaolo Seri. Una unione voluta fortemente da Ilaria e Pierpaolo. Tanto che la giovane se n'è voluta andare portando con sé il cognome del marito: Ilaria Lattanzi in Seri, recitano i manifesti che annunciano la sua morte. Ilaria lascia mamma Adriana, papà Alberto e la soerella Alice. I funerali domani, nella chiesa di Santa Maria della Pace alle 15.30.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA