Il treno transita con la sbarra del passaggio a livello alzata, paura a pochi km da Caluso

Treno investe tir fermo sui binari e deraglia sulla Torino-Ivrea: 2 morti e 23 feriti. Indagato l'autista lituano

Treno contro tir, morto Roberto Madau. Il macchinista aveva 61 anni, sarebbe andato in pensione tra pochi mesi

Treno contro tir, l'Anas: «Il camion non ha rispettato le norme»​

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tanta paura e sicurezza a rischio, a pochi chilometri da, il luogo dove la notte del 23 maggio scorso era avvenuta la collisione tra un treno e un tir, che aveva causato due morti e 23 feriti. Nel territorio comunale di, infatti, ieri pomeriggio un treno è passato in prossimità di un, ma le sbarre erano rimaste alzate (con grave pericolo per gli automobilisti).Il treno regionale, che transitava sulla linea Torino-Bardonecchia, ha effettuato il suo passaggio nonostante lea causa di un guasto tecnico. Il caso, documentato su Facebook da un video pubblicato da un automobilista, è stato ripreso da alcuni quotidiani online suscitando apprensione, a una decina di giorni dall'incidente in Piemonte a Caluso (Torino) dove un regionale era finito contro un tir con trasporto eccezionale rimasto bloccato tra le sbarre. Nell'incidente di Caluso due persone sono morte, il macchinista del treno e l'autista della scorta del Tir, 23 sono rimaste ferite (la capotreno in modo grave)., tuttavia, precisa che nel caso di Borgone, che si verificato nel tardo pomeriggio di venerdì, non ci sono stati rischi per le persone: il, avuta la segnalazione del guasto al passaggio livello, ha rallentato e ha fermato prima del passaggio a livello, facendolo ripartire solo a velocità ridottissima dopo avere suonato l'ed essersi sincerato che non vi fosse alcun tipo di rischio.