Treno contro tir, morto Roberto Madau. Il macchinista aveva 61 anni, sarebbe andato in pensione tra pochi mesi​

In particolare - spiega l'Anas - il trasportatore non ha adempiuto all'impegno contenuto nella documentazione allegata alla domanda di trasporto eccezionale presentata l'8 maggio scorso ad Anas, con la quale aveva espressamente dichiarato di «Non impegnare attraversamenti di passaggi a livello con linee aeree elettrificate lungo le strade di competenza, oppure di essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 14, comma 5 del Regolamento» (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada), che rilascia il gestore della rete ferroviaria.

ROMA - «Il trasporto eccezionale che ha causato l'incidente mortale avvenuto in corrispondenza del passaggio a livello in località Arè, al km 11,500 della strada statale, nel territorio comunale di Caluso, in provincia di Torino, non ha rispettato le condizioni generali di utilizzo dell'autorizzazione da parte di Anas».