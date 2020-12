Heather Parisi contro il vaccino per il Covid: «È sperimentale, io e la mia famiglia non lo farò»

Heather Parisi non farà il vaccino per il Covid. E’ stata la stessa Heather Parisi a dichiarare di essere per la libertà vaccinale e di aver quindi deciso di non farsi somministrare il farmaco perché ancora sperimentale.

Heather Parisi, che da tempo vive ad Hong Kong, ha appunto scelto Instagram per far sapere le sue intenzioni: “Molti mi hanno chiesto qual è la situazione del vaccino in Cina e a Hong Kong e cosa faremo io e la mia famiglia - ha scritto sul social - In Cina al momento, sono state vaccinate 1 milione di persone (su 1.4 miliardi!). È prevista la vaccinazione di 50 milioni, ma la risposta della gente è molto tiepida per ammissione delle stesse autorità che non stanno forzando la mano”.

La situazione è molto diversa dall’Italia: “A Hong Kong sarà disponibile forse a Gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale vaccino. Io sono per la libertà vaccinale (cosiddetto consenso informato) che è un diritto riconosciuto in tutto il mondo dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Dichiarazione dell'Unesco, dalla Dichiarazione di Norimberga; io e la mia famiglia NON faremo il vaccino perchè è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno "novax". Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l'ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione. H*”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 13:00

