I familiari la chiamano ma non risponde, all'arrivo dei soccorsi la scoperta drammatica

Una donna di 50 anni è stata trovata morta nel suo appartamento, a Grottazzolina. Secondo una prima ricostruzione la donna si sarebbe suicidata. A dare l’allarme sono stati alcuni familiari che hanno provato a contattarla più volte e non otteneno risposta hanno lanciato l'Sos.Sul posto sono arrivati pompieri e carabinieri ma quando sono riusciti ad entrare in casa calandosi dalla parte superiore dell’abitazione per la donna non c’era più nulla da fare. La porta di casa era chiusa a chiave dall'interno e questo, secondo gli investigatori, confermerebbe la tesi del suicidio.