Ritrovata Giusy Pepi, era in fila per mangiare alla Caritas. Il marito: «Per lei la porta non è aperta»

, la madre 39enne scomparsa dalla provincia dilo scorso 15 ottobre, è stata ritrovata, ma la Procura della Repubblica indagherà sulle motivazioni che si celano dietro l'allontanamento volontario. Chi l'ha Visto? manda in onda le dichiarazioni dei testimoni e del marito, sospettato di maltrattamenti in famiglia. Su internet l'uomo e padre di cinque figli ha modificato il suo profilo prima in vedovo e poi in separato perché non vuole avere più niente a che fare con la moglie.Giusy è stata ritrovata dalle forze dell'ordine dopo alcune segnalazioni. Si trovava asu una panchina in compagnia di due uomini extracomunitari. Per la Procura era determinata a fuggire dopo una vita di stenti e privazioni. Secondo i vicini lei e i bambini morivano di fame mentre il marito usciva e si divertiva. Ai microfoni della trasmissione i familiari smentiscono queste voci. «Se mi vuoi lasciare lasciami, ma non si abbandonano i figli. Vengono prima loro e poi un altro uomo. Io avevo sei figli, non cinque. Ero io il suo schiavo. Non l'ho mai toccata e non l'ho costretta a stare con me. Sono tranquillo perché le persone mi conoscono. Deve portare le prove», dice Avola.capo della squadra mobile, spiega in diretta: «La donna sta bene, ha raccontato le motivazioni che l'hanno portata ad allontanarsi e il suo disagio personale. Adesso la Procura della Repubblica valuterà la procedura. La donna potrebbe essere accusata di abbandono di minori a meno che non si sia allontanata in una condizione di pericolo. Inoltre, si era esposta ancora di più al pericolo rispetto ai problemi che aveva in casa sua. La motivazione era molto forte perché ha un passato particolarmente duro e non è corretto giudicarla perché si è allontanata. In questo momento l'obiettivo è rassicurare una protezione alla donna. Più in là verranno giudicati il comportamento suo e degli altri soggetti a lei vicini».