Cecchettin, la sorella Elena: «Giulia era buona, non stupida. Filippo ha ucciso tutta la mia famiglia»

Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la giovane di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è tornata a parlare dell'omicidio: «Filippo ha deciso di chiudere la vita di mia sorella e non aveva il diritto di farlo, ma lui non ha spezzato solo la sua ma anche la mia e quella della mia famiglia», ha detto ai giornalisti. «Io mi sveglio ogni mattina e mi viene da piangere a pensare che mia sorella non è nella camera affianco alla mia e stamattina me la sono immaginata che diceva ‘vai Ele spacca tutto’ perché lei mi supportava in tutto», dice con la voce rotta dalla commozione. «Lui non aveva il diritto, non ne aveva il diritto, lui non è nessuno per avere questo potere e non doveva prenderselo», conclude Elena.

Elena Cecchettin: mia sorella non era ingenua

«Mia sorella era più buona, più dolce, più sensibile di quello che tutti immaginano.

