Giulia Cecchettin, il consigliere veneto attacca la sorella Elena: «Una recita ideologica». Zaia: «Mi dissocio». Cosa è successo

Stefano Valdegamberi contro Elena Cecchettin. Il consigliere regionale del Veneto eletto nella lista Zaia e ora nel gruppo misto, in un post Facebook ha criticato le parole pronunciate dalla sorella di Giulia Cecchettin, morta a soli 22 anni ed ex ragazza di Filippo Turetta.

Il post di Valdegamberi su Facebook

«Ho ascoltato a "Dritto e Rovescio le dichiarazioni" della sorella di Giulia. Posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza ed apaticità di fronte a una tragedia così grande ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i Magistrati valutino attentamente. Non condivido affatto la dichiarazione che ha fatto. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita. E poi quella felpa con certi simboli satanici aiuta a capire molto…spero che le indagini facciano chiarezza. Società patriarcale?? Cultura dello stupro?? Qui c’è dell’altro».

Il post, poi, continua: «Fossi un Magistrato partirei da questa intervista la quale dice molto….e non aggiungo altro. Basta andare a vedere i suoi social e i dubbi diventano certezze. Il tentativo di quasi giustificare l'omicida dando la responsabilità alla "società patriarcale". Più che società patriarcale dovremmo parlare di società satanista, cara ragazza. Sembra una che recita una parte di un qualcosa predeterminato e precostituito. Forse mi sbaglio ed è solo la mia suggestione».