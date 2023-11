Giulia Cecchettin, papà Gino e il riconoscimento del corpo: un anno fa aveva perso la moglie

di Redazione web

Giulia Cecchettin morta: uccisa in modo brutale, ora si cerca l'ex fidanzato Filippo Turetta. La ferita alla testa per costringerla subito alla resa e allontanarla da Vigonovo, poi il corpo portato lontano in auto e buttato giù, fatto scivolare per circa 50 metri lungo un canalone vicino il Lago di Barcis, in provincia di Pordenone, dove nel primo pomeriggio si sono interrotte - dopo sei giorni - le speranze di trovare viva Giulia Cecchettin.

La dinamica della morte di Giulia: il dramma del padre

La 22enne, che giovedì avrebbe dovuto discutere la tesi, è probabilmente morta subito dopo la scomparsa avvenuta sabato scorso a Vigonovo, in provincia di Venezia, dopo che l'ex fidanzato Filippo Turetta l'ha colpita alle spalle e l'ha portata via facendo perdere le sue tracce. Ma bisognerà attendere l'autopsia, in programma la prossima settimana, per avere questa e tutte le risposte su un omicidio che ha scosso il piccolo comune tra le province di Venezia e Padova. A papà Gino, già messo a dura prova un anno fa dalla morte della moglie, è toccato lo strazio del riconoscimento di uno dei tre figli.

