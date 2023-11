Giulia Cecchettin morta, Filippo Turetta ricercato in Carinzia: «L'ultimo avvistamento a Lienz». Cosa sta succedendo

Filippo Turetta, le ricerche dell'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, che è stata ritrovata morta oggi, sono in corso anche in Austria, in Carinzia. Lo riferisce il quotidiano austriaco 'Kronen Zeitung'. La Fiat Grande Punto di Filippo Turetta infatti avrebbe attraversato il confine a Tarvisio e avrebbe proseguito via Villach fino a Lienz.

«Due giorni fa - scrive il quotidiano - il veicolo sarebbe stato localizzato in Carinzia. La polizia italiana ha immediatamente informato i colleghi austriaci».

La Fiat Punto nera di Filippo Turetta è stata localizzata in Austria nella giornata di domenica 12 novembre e non in quella di mercoledì 15: è quanto precisano fonti investigative sottolineando che l'auto è stata immortalata dai sistemi di controllo stradale non solo a Lienz, nel Tirolo orientale, ma anche in Carinzia. Non ci sarebbero invece, per il momento, elementi che provino il suo ritorno in Italia.