Filippo Turetta, le origini: l’infanzia, il trasferimento, il ristorante di famiglia e le scuole a Torreglia dove abita

Filippo Turetta, sono a Torreglia (Padova) le origini del ragazzo indagato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Poco più di 6000 abitanti ai piedi dei Colli Euganei, tutti spiazzati per quanto accaduto. Un vero e proprio terremoto. Cosa sanno di lui? Ben poco. Perché non è una persona espansiva, anzi.