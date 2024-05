Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi, tutti i dettagli del matrimonio da favola: gli abiti della sposa, le damigelle e il viaggio di nozze

Manila Nazzaro e Stefano Oradei finalmente sposi! La coppia ha sognato e desiderato questo giorno più di ogni altra cosa e finalmente, in una cornice incredibile che solo Villa Miani a Roma sa regalare, i due si sono detti il "sì" più importante, quello con il rito religioso, dopo il rito civile al Campidoglio lo scorso 5 maggio. Con una vista mozzafiato su tutta Roma, Stefano e Manila hanno accolto i loro 150 invitati, tra cui moltissimi Vip del calibro di Valeria Marini e Pamela Prati, ma non solo.

Tra i presenti anche gli ex concorrenti del Grande Fratello del 2021, quello a cui lei stessa partecipò, come Adriana Volpe, Veronica Maya, Francesca Cipriani, Miriana Trevisan e Stefania Orlando. Grande assente, invece, una delle sue migliori amiche, Matilde Brandi, perché attualmente in gara all’Isola dei Famosi.