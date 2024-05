Caterina Balivo: «Mia figlia piange se non l'accompagno a scuola, ma non mi sento in colpa. Non lascerei mai il lavoro per i figli»

di Dajana Mrruku

Caterina Balivo è una delle conduttrici più seguite e con il suo talk show pomeridiano, La volta buona, tiene compagnia tutti i giorni nel primo pomeriggio Rai. Una conduttrice sempre pronta ad andare in onda, non importa il giorno o l'orario, Caterina è anche molto amorevole, ma sin da subito ha voluto che i suoi figli avessero un'immagine molto forte di lei: una donna in carriera.

Intervistata dal Corriere della Sera, la Balivo ha raccontato che lei non rinuncerebbe alla sua carriera per nulla al mondo perché le donne non devono essere costrette a scegliere tra questa o la famiglia, ma che dovrebbero essere sostenute per poter trovare un equilibrio tra la vita personale e quella professionale.

Caterina Balivo, le dichiarazioni

L'equilibrio tra famiglia e carriera è molto difficile da mantenere e Caterina Balivo lo sa bene, ma lei cerca di mettere il cuore in tutto.

Caterina è mamma di due bambini, Guido Alberto, 11 anni, e Cora, 7 anni: «La bimba piange perché non la vado a prendere a scuola e io, senza sensi di colpa, le dico: ‘Mamma lavora’. Se lei replica: ‘Allora tu preferisci il lavoro a me?’.

Poi ha concluso: «Io non lascerei mai il lavoro per i figli, pur amandoli moltissimo. Durante il Covid ho fatto io un passo indietro, e sono rimasta a casa per tenere gli equilibri familiari e quando sono tornata al lavoro è stato complicato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA