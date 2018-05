Giro d'Italia, il tifoso abruzzese cucina gli arrosticini e li offre ai ciclisti in gara

di Enrico Chillè

Ci sono tanti modi per sostenere iin gara al: i tanti tifosi che a ogni tappa si assiepano ai margini della strada possono incoraggiare a voce gli atleti, ma anche sventolare bandiere o offrire dell'acqua. Qualcuno, però, ha addirittura pensato di presentarsi con tutto l'occorrente per cuocere deglidi pecora e offrirli agli atleti durante il tragitto.Un episodio simile non poteva che accadere in, durante la decima tappa del Giro, partita da Penne (Pescara) e conclusasi in Umbria, a Gualdo Tadino (Perugia). L'episodio risale a martedì scorso, quando ad aggiudicarsi la tappa è stato lo sloveno Matej Mohoric. Questo, originario di, si è messo ad offrire gli arrosticini al passaggio dei ciclisti: «Forza, un po' d'energia!». Il filmato, in pochi giorni, è diventato decisamente virale ed ha incuriosito e divertito gli amanti del ciclismo in tutto il mondo.