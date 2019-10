È italiano l'uomo più anziano d'Europa: Giovanni, carabiniere in pensione

Europa

Sabato 26 Ottobre 2019, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uomo più anziano d'è italiano. Si tratta di, nonnino vicentino, che lo scorso 24 agosto ha compiuto 110 anni. Classe 1909, l'uomo vantava il primato di essere il carabiniere più anziano vivente ed il decano d'Italia. Da quando in Germania è mortoè diventato anche il più vecchio del Continente. Il tedesco si è spento giovedì 24 ottobre all’età di 114 anni.Quarisa è nato il 24 agosto 1909 a( Treviso) e vive con il suo storico badante a Bassano del Grappa (Vicenza). A soli 20 anni è entrato nell’Arma dei Carabinieri e nel 1941 è partito per la Seconda Guerra Mondiale finendo con l'essere prigioniero a Dubrovnik.Ha due figlie,quattro nipoti e dieci pronipoti. La più grande delle figlie ha 79 anni, mentre il più piccolo dei pronipoti cinque. Le sue passioni nella vita sono sempre il lavoro e il ciclismo. Lo sport ha contribuito alla sua forma fisica, ma nonno Giovanni non ha mai fumato troppo e ha sempre mangiato leggero. Si è solo concesso un bicchiere di vino al giorno perché - si sa - fa sangue.