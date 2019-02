Principe Carlo e Camilla, spunta dal nulla il figlio segreto: «Mi hanno fatto adottare»

«Non sono tornato a studiare, in realtà non ho mai smesso. Ma voglio lanciare un appello a tutte le persone più anziane: non è mai troppo tardi per completare gli studi e specializzarsi». Parola di, un uomo diche è diventato la persona più anziana ad ottenere unin tutta l'L'anziano, di Melbourne, è riuscito infatti a ottenere undopo sette anni di studi grazie ad una serie di corsi telematici organizzati da un'università di Perth. Al di là del grande risultato ottenuto, la vita di David merita di essere raccontata, proprio come fa ABC.net.au . L'uomo, che ha quattro figli, 13 nipoti e un bisnipote, ha deciso di completare i proprii, grazie anche al supporto della moglie Anne., che aveva completato alcuni studi accademici nel lontano 1946, per tanto tempo aveva lavorato all'estero, come ricercatore sociale e di mercato. Oggi l'anziano ha ottenuto anche il, una vera e propria ciliegina sulla torta a oltre 70 anni di distanza, grazie ad una tesi sull'evoluzione dei metodi educativi degli insegnanti britannici tra i secoli XIX e XX: «La storia dell'istruzione, nel mondo accademico, è un argomento poco affrontato. In particolare, io mi sono occupato degli insegnanti di materie scientifiche e del loro impatto sugli studenti. Ho anche affrontato un argomento insolito: perché l'insegnamento è basato soprattutto sulla competizione e non sulla collaborazione?».è riuscito a ottenere con profitto il dottorato. L'anziano assicura di non aver avuto problemi con lo studio, ma ha incontrato qualche difficoltà nel conseguirlo in via telematica: «I miei nipoti, nativi digitali, usano il pc a occhi chiusi. Per me era difficile anche solo inviare una e-mail, ma sono riuscito a superare anche questo tipo di ostacoli: i miei figli e nipoti mi hanno insegnato tutto, con tanta pazienza». L'uomo, però, non si sente affatto arrivato: «Ci sono ancora vari aspetti di quanto affrontato nella tesi di dottorato che vanno approfonditi, ne sono certo. Comunque voglio lanciare un appello: per fare quello che ho fatto io, bisogna essere un po' pazzi. Non posso che augurare buona fortuna a chi, nonostante l'età, non perderà mai l'interesse per il sapere».