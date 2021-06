Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma: il numero verde AIL con gli esperti ematologi

Il 21 giugno si celebra la sedicesima Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. Un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e sottolineare nel contempo i progressi fatti dalla scienza in questo campo.

Leggi anche > Matteo, suicida a 18 anni durante la Dad. La rabbia del papà

Il 21 giugno si celebra la sedicesima Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. L'iniziativa, posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e promossa dall’AIL, sarà l’occasione per sottolineare i progressi della ricerca scientifica e per essere ancora più vicini ai pazienti ematologici, anche attraverso molte iniziative su tutto il territorio nazionale volte a sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla lotta ai tumori del sangue.

Il 21 giugno, sedicesima Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, sarà attivo uno Speciale Numero Verde AIL – Problemi Ematologici 800.22.65.24, al quale otto illustri ematologi e un pool di altri specialisti risponderanno per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia di tutto il territorio nazionale.

L’AIL, riconosciuta con DPR n. 481 del 19/09/1975, è impegnata da oltre 50 anni nel promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie, mettere in atto l’assistenza sanitaria necessaria a migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, e nel sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie ematologiche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA