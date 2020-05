Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico: Claudia Gerini testimonial della campagna di prevenzione

di Ida Di Grazia

Claudia Gerini

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. In Italia ogni anno oltre 5.000 donne ricevono una diagnosi di tumore ovarico, uno dei più aggressivi tumori femminili. Per valorizzare l’importanza dell’informazione e le nuove opportunità delle terapie di mantenimento, a cui possono accedere tutte le pazienti con tumore ovarico è partita la nuova campagna "Manteniamoci informate".In occasione dellaFondazione AIOM insieme ad ACTO, LOTO, Mai più sole ed aBRCAdaBRA, con il sostegno non condizionato di GSK, lanciano la campagna A causa di sintomi aspecifici o non riconosciuti, in circa l’80% per cento dei casi la malattia viene diagnosticata in fase già avanzata. attività di informazione online ed eventi sul territorio, conper valorizzare l’importanza dell’informazione e le nuove opportunità delle terapie di mantenimento, a cui possono accedere tutte le pazienti con tumore ovarico, con e senza mutazione BRCA.A causa di sintomi aspecifici o non riconosciuti, in circa l’80% per cento dei casi il tumore ovarico viene diagnosticato in fase già avanzata. Oggi però lo scenario è in evoluzione e una delle novità più importanti di questi anni è la possibilità per tutte le pazienti di accedere alle terapie di mantenimento, che permettono di allontanare le ricadute dopo chemioterapia e che si sono dimostrate efficaci sul tumore ovarico. Tutte le info sono disponibili sul sito www.manteniamociinformate.it