Giorgia Meloni telefona alla mamma di Giogiò, il musicista morto per un parcheggio: «Cosa posso fare?»

La mamma di Giovanbattista Cutolo, ​il musicista morto per un parcheggio a Napoli, aveva chiesto di incontrare il premier, pretendendo giustizia, e Giorgia Meloni l'ha chiamata al telefono: «Cosa posso fare?». Il premier ha, dunque, telefonato a Daniela Di Maggio, mamma di Giogiò, il 24enne all'alba di giovedì scorso in piazza Municipio a Napoli da un 17enne. Secondo quanto riferisce il Mattino, la telefonata c'è stata sabato pomeriggio.

Giorgia Meloni chiama la mamma di Giogiò

«Mi ha chiesto che cosa può fare per me», ha riferito la Di Maggio.

«Mi ha chiamato - aggiunge poi in particolare Daniela Di Maggio al Mattino - dal suo numero privato. Ho risposto, ci ho messo un po' a capire che era davvero la Meloni. È stata - sottolinea - una conversazione tra due madri, sincera ed accorata, mi è sembrato di conoscerla da sempre. Le ho chiesto se potevo chiamarla Giorgia, mi ha risposto "certo che devi chiamarmi Giorgia". Poi mi ha fatto una domanda: "Che cosa posso fare per te". Non ho avuto - spiega - neanche un attimo di esitazione, voglio incontrati, ho risposto, devi aiutarmi a fare in modo che altre madri non vivano più drammi come questo. La criminalità non può averla vinta, dobbiamo proteggere i nostri ragazzi, la parte sana del Paese, il futuro che vorremmo».

A telefonare alla mamma di Giovanbattista è stato, riferisce la donna, anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nella giornata di oggi è in programma l'autopsia sul corpo del musicista. Poi mercoledì alle 15 nella chiesa del Gesù Nuovo a Napoli si svolgeranno i funerali celebrati dall'arcivescovo, Domenico Battaglia. Per quel giorno il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha proclamato il lutto cittadino.

