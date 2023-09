Musicista ucciso, Napoli piange Giovambattista: la manifestazione spontanea. La mamma: «Spero che nessuno esca più di casa e torni cadavere»

Napoli piange Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista membro dell’Orchestra Scarlatti Young ucciso per un parcheggio fatto male di uno scooter nel cuore della città. In migliaia hanno deciso di scendere in piazza per una manifestazione spontanea e non autorizzata.

«Tesoro bello, questa città non ti meritava. Riposa in pace, Giovanni», è il messaggio su un mazzo di fiori lasciato in piazza Municipio, nel punto in cui è stato ucciso il giovane. Solo una delle tante testimonianze di vicinanza e dolore per l'uccisione del giovane.

Nella centralissima via Toledo, partendo dal conservatorio dove aveva studiato il 24enne. Napoli sta manifestando spontaneamente contro la violenza, contro tutte le violenze e per sollecitare finalmente una politica seria che faccia progetti di recupero e soprattutto che attui la certezza della pena questo chiede la gente. La folla, civilissima e silenziosa, poi, è arrivata in piazza Municipio e ha urlato: «Fine pena mai!». Ma non sono mancati anche gli striscioni al grido di: «Giovanbattista ti sentiremo suonare ancora» o «Giustizia per Giovanbattista»

Le parole della mamma

Alla manifestazione ha preso anche la mamma del giovane che ha voluto ringraziare i tantissimi presenti, lanciando un appello disperato nel momento di dolore: «Spero che nessun ragazzo esca più di casa e torni cadavere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 20:50

