Giorgia Meloni al Quirinale da Mattarella: l'arrivo in 500 bianca e la stretta di mano al Capo dello Stato

La premier incaricata, Giorgia Meloni, è salita al Quirinale per ricevere l'incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel primo pomeriggio di oggi la leader in pectore del centrodestra ha lasciato Montecitorio diretta al Colle: ai cronisti che le hanno fatto l'in bocca al lupo, ha risposto con un grande sorriso e un «viva il lupo».

Meloni al Quirinale, Berlusconi non si trattiene: le smorfie del Cav diventano un caso

La presidente di Fratelli d'Italia, in completo Armani, un tailleur blu navy con camicetta in tinta e scarpe azzurre di velluto con il tacco (lo stesso indossato stamattina per le consultazioni), ha cambiato acconciatura: non più la coda di cavallo con ciocche che le scendono sul viso, ma un capello biondo miele, liscio e pettinato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA