Governo, Meloni legge la lista dei ministri

(LaPresse) - Giorgia Meloni ha accettato l’incarico di formare il nuovo governo che gli è stato conferito da Sergio Mattarella senza riserva dopo un colloquio durato oltre un’ora. Ha poi rivelato la composizione dell'esecutivo: Piantedosi, ministro dell’Interno; Crosetto, ministro della Difesa; Santanchè, ministro del Turismo; Schillaci, ministro della Salute; Salvini, ministro alle Infrastrutture e vicepremier; Tajani, ministro degli Esteri e vicepremier; Roccella, ministro Famiglia la natalità e Pari opportunità; Calderoli, ministro Affari regionali; Pichetto, ministro per la Pubblica amministrazione; Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento; Locatelli, ministro per le Disabilità; Giorgetti, ministro dell’Economia; Nordio, Ministro della Giustizia; Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura; Musumeci, ministro per il mare e il Sud; Urso, ministro Sviluppo Economico; Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito; Casellati, ministro per le Riforme; Abodi, ministro per lo Sport e i giovani; Zangrillo, ministro per l’Ambiente e sicurezza energetica; Fitto, ministro per le Politiche Ue e attuazione Pnrr; Mantovano, sottosegretario alla presidenza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA