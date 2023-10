Giogiò Cutolo ucciso per un parcheggio, il killer manda baci e saluti dal carcere: la foto su TikTok

di Redazione web

È recluso in carcere con l'accusa di omicidio volontario del musicista 22enne Giovanbattista Cutolo, Giogiò per gli amici, eppure sui social è più visibile che mai. Cuori, baci, emoticon di sorrisi e catene, e poi frasi come «di te può parlare solo chi è in grado di dare un esempio». Sono tante le tracce social del 16enne ritenuto responsabile di aver ucciso Giogiò lo scorso 31 agosto in un pub di piazza Municipio a Napoli.

Baci e cuori dal carcere

In particolare, si legge sul Mattino, nelle ultime ore su TikTok circola una foto del minorenne pubblicata da una donna che si presenza come "zia" del reo confesso, in cui il ragazzo imita con le mani la forma di un cuore a metà.





La segnalazione

I contenuti social sono stati segnalati da più parti al deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che chiede non solo verifiche ma anche un argine alla deriva dei social in alcuni contesti criminali. Del caso si sta interessando la polizia postale. «Invece di provare vergogna c’è chi offre sostegno e solidarietà verso l’assassino di un ragazzo estraneo alla camorra, un musicista che, fortunatamente, è diventato l’emblema della Napoli pulita, che lavora, studia, fa sacrifici e onora una delle città più antiche dell’area mediterranea», ha dichiarato Borrelli.

