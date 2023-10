Ragazza picchiata da 4 adolescenti mentre è in bici, la vittima: «Non li conoscevo, forse una challenge di TikTok»

di Redazione web

Immaginate di pedalare sulla vostra bicicletta, di ascoltare della musica, quando mentre vi fate gli affari vostri un gruppo di giovani vi aggredisce improvvisamente senza motivo. È quello che è successo a Palermo a una ragazza di 23 anni, nel pomeriggio di due giorni fa. La giovane è stata presa a schiaffi e colpita anche con un casco.

Ragazzina di 13 anni picchiata dai compagni di classe, il papà condivide la foto choc: «Pensavo che la scuola fosse sicura»

Furiosa lite in casa: aggredisce la moglie a colpi di mannaia

Cosa è successo

La giovane ha raccontato che a colpirla sono state due coppie di ragazzi che dopo l'aggressione sono fuggite via. La vittima ha presentato una denuncia ai carabinieri.

Forse una challenge

La ragazza è una studentessa originaria di Palermo, da poco tornata a casa dopo un periodo di studio in Emilia Romagna. «Sinceramente non ho mai visto o vissuto una cosa del genere - ha detto a Palermo Today - Non so se si tratti di una di quelle stupide challenge che vanno sui social, in cui qualcuno picchia un ignaro passante senza ragione solo per filmarlo e pubblicarlo, ma davvero non me lo spiego».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA