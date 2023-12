Gino Cecchettin, lettera su Linkedin ai colleghi: «Grazie per aver consolato un cuore spezzato, mi prendo una pausa»

di Simone Pierini

«Ai miei clienti, fornitori, amici e colleghi. È con grande dolore che condivido con voi un momento di pausa dal mio lavoro, profondamente segnato dalla recente perdita di mia figlia Giulia». Comincia così il messaggio pubblicato sul suo profilo Linkedin lunedì 4 ottobre, alla vigilia dei funerali di Giulia, dal papà Gino Cecchettin. L'uomo, di fatto, annuncia una pausa di riflessione dal lavoro aprendo a un nuovo impegno civico legato alla lotta contro la violenza sulle donne. Nel 2018 ha fondato 4neXt, un'azienda che fornisce prodotti e soluzioni tecnologiche a tutte le società che operano nell’ambito dell’automazione. In particolare vende prodotti per la gestione dei dati.

Gino Cecchettin, il messaggio Linkedin

«Questo periodo di lutto e riflessione è e sarà un momento difficile, ma anche un'occasione per riflettere sull'importanza delle relazioni positive e del sostegno reciproco - prosegue Gino Cecchettin - In questi giorni bui, ho sperimentato il valore incommensurabile di coloro che offrono un sostegno sincero, una spalla su cui piangere e parole gentili che possono consolare un cuore spezzato.

Il ringraziamento ai colleghi

«Permettetemi di testimoniare l'importanza di prenderci una pausa quando la vita ci mette alla prova in modi inimmaginabili - sottolinea il papà di Giulia - Sto anche riflettendo su un nuovo impegno civico che accompagnerà i miei viaggi. Desidero incanalare il dolore in azioni positive, che possano aiutare chi si trova nelle stesse situazioni di Giulia. Vi ringrazio per il vostro sostegno - conclude - e vi chiedo gentilmente di rispettare il mio bisogno di prendermi questa pausa per elaborare il lutto e ricominciare con rinnovato impegno. Sinceramente».

