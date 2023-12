Giulia Cecchettin, il dolore di papà Gino: «Ho in testa la scena in cui l'ha aggredita e io non ci sono per proteggerla. Aveva paura di Filippo»

«Ci sono tante Giulia nel mondo e in Italia. Voglio fare qualcosa. Voglio parlare con tutte le persone in Italia, con gli uomini, sono loro il problema». Lo dice Gino Cecchettin a Bild, in un'intervista dedicata alla commozione in Italia per il caso. Su Filippo Turetta «non ho sentimenti di odio. Ma farò tutto perché riceva la giusta pena per quello che ha fatto», spiega Cecchettin, secondo quanto trascritto dal giornale tedesco. «Giulia era come un fiore per me, con un sentimento d'amore» dice anche il padre «in tedesco» al giornale.