De Palo contro Muccino: «Dire che "le famiglie felici non esistono" è una cazzata. La famiglia è complicata ma il luogo della bellezza»

Gigi De Palo contro Gabriele Muccino. L'ex presidente del Forum nazionale delle associazioni famigliari, marito e padre di cinque figli, oggi presidente della Fondazione per la natalità, in un post critica il regista romano che ha firmato e portato sugli schermi di Sky e Now la seconda serie di “A casa tutti bene", ispirata al suo film.

Le frasi di Muccino contestate

De Palo contesta fortemente Muccino per avere detto, nel presentare la sua serie televisiva incentrata sulle vicissitudini di una famiglia di ristoratori, frasi come «Non ho mai creduto alle famiglie felici, anche quelle perfette nascondono crepe», oppure «Il narcisismo ha reso tutte le famiglie miserabili». Per De Palo «le famiglie sono complicate, sono il luogo delle grandi passioni e dei grandi scontri. Ma sono anche il luogo dove impariamo a vivere, ad amare, a perdonare. Sono anche il luogo della bellezza e dei ricordi».

Rai, Meloni: «Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere». Cosa succede ai palinsesti

Il testo del post di De Palo

Ecco per intero il testo di Gigi De Paolo: «Caro Gabriele Muccino, ho visto parecchi tuoi film, letto alcune tue interviste e ti seguo anche su Instagram. Non voglio dilungarmi troppo, ma la tua affermazione: “Le famiglie felici non esistono” è davvero una cazzata. Qui non si tratta di dover difendere le famiglie, né di parteggiare per una tifoseria piuttosto che un’altra, è semplicemente una semplificazione e una banalizzazione di una realtà complessa come quella familiare. Le famiglie, é vero, sono complicate, sono il luogo delle grandi passioni e dei grandi scontri.

