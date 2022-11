Incidente stradale a Cremona: perde il controllo della Maserati e si schianta contro un muro, Gianluca morto a 43 anni

Gianluca Garbelli, imprenditore 43enne di Ticengo, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale a Soncino, in provincia di Cremona. Secondo i primi accertamenti, avrebbe perso il controllo della sua Maserati in uscita da una semicurva e si è schiantato contro il muro di un'abitazione.

Vani i soccorsi della Croce Verde di Soncino. In corso i rilievi dei carabinieri. L’uomo, un imprenditore di Ticengo, titolare della Garbelli Automazioni, è andato a schiantarsi con la sua potente auto Maserati contro il muro di un’abitazione. Da quanto si è potuto accertare fino a questo momento, non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente di Soncino.

Sui social tantissimi i messaggi di addio commossi di amici e conoscenti di Gianluca, ancora increduli per quanto è accaduto.

