Doppio omicidio e giallo a Sarzana: la verità dall'analisi dei cellulari. Ma quelli delle vittime non si trovano

Dove sono finiti i cellulari di Nevila Pjetri e di Camilla, all'anagrafe Carlo Bertolotti, uccise in Liguria nei giorni scorsi? Dall'analisi del telefonini potrebbero emergere particolari utili alle indagini per scoprire chi è stato a ucciderle con lo stesso modus operandi. Ma il problema è che i cellulari non si trovano: sembrano spariti nel nulla.

Donna e trans uccise in pochi giorni: doppio omicidio e mistero, si cerca la pistola

Proseguono serrate le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della Spezia e della Polizia sugli omicidi di Nevila, 35 anni, trovata uccisa lungo il greto del Parmignola a Marinella di Sarzana con due colpi di pistola alla testa alle 2 del mattino di domenica, e della trans Camilla, parrucchiera 43enne, il cui cadavere è stato trovato in uno sterpaio a pochi chilometri dal luogo del primo omicidio

Molto potrebbero dire anche le immagini registrate dalle videocamere della zona ma anche i risultati delle analisi sulle tracce ematiche trovate sulla Ford Fiesta di proprietà di Camilla, sui bossoli ritrovati sotto un tappetino di quell'auto, ma anche dall'esame delle auto in uso a Daniele Bedini, l'artigiano di 32 anni sottoposto a fermo per l'omicidio di Nevila Pjetri. Analisi affidate ai Ris dei Carabinieri e alla polizia scientifica. Il modus operandi molto simile può far pensare che a uccidere Nevila e Camilla sia stata la stessa persona, ma saranno le indagini a stabilirlo.

Fondamentale sarà anche l'esame del cellulare di Bedini che può mostrare, grazie alla presenza delle celle, dove si trovasse il dispositivo la notte tra il 4 e il 5 giugno. Per questo sarebbe importante anche ritrovare i cellulari di Pjetri e di Camilla, che sono scomparsi: il primo risulta esser rimasto acceso fino a poco dopo l'omicidio mentre quello di Camilla è rimasto attivo fino all' alba di lunedì. Un giallo, quello di Sarzana, che sta tenendo col fiato sospeso tutta la Liguria e non solo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Giugno 2022, 19:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA