Genitori in vacanza, lui smura e apre la cassaforte: poi spende tutto in prostitute e videogiochi

, hanno trovato una bruttissima sorpresa: la cassaforte vuota e smurata, aperta con un flessibile, un danno enorme. All'interno c'eranoe alcune monete d'argento: ma ad aprire la cassaforte non erano stati i ladri, bensì il figlio, unL'incredibile storia è avvenuta a, in provincia di Reggio Emilia: i due coniugi avevano inizialmente richiesto l'intervento dei carabinieri e avevano formalizzato una denuncia di furto, ma le indagini dei militari hanno rivelato l'amara verità. Il figlio, armato di flessibile, aveva infattiper poi spendere tutto insecondo quanto ha raccontato lui stesso ai carabinieri quando lo hanno interrogato, confessando.Il 34enne è stato denunciato alla Procura con l'accusa di furto aggravato: alla ricostruzione corretta, i carabinieri sono arrivati da un semplice particolare. La cassaforte, ma nella casa non c'erano segni di forzatura agli accessi, porte e finestre, dettaglio che suggeriva come il ladro non potesse essere altri che qualcuno che in quella casa ci abitava. La refurtiva, interamente spesa dal giovane appunto in slot machine e squillo, non è stata ovviamente recuperata.