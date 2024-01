A Ferrara furto da 40mila euro in gioielleria col finto pancione: tre arresti

Un finto pancione, una coppia di complici: così nel luglio del 2023 sono stati rubati oggetti preziosi per 40mila euro in una gioielleria di Ferrara. La Polizia di Stato ha arrestato 3 persone per il furto, mentre contro la quarta non sono state emesse misure. Nel video si vede una coppia, uomo-donna, entrare nel negozio. Lei sembra incinta, ma il pancione è finto. Iniziano a chiedere informazioni alla madre del titolare e si mostrano interessati agli oggetti esposti in vetrina. Poco dopo entrano altre due donne, complici.



Il finto pancione

Appena sono fuori dalla vista della commerciante, una delle due corre nel retro dove riesce a impadronirsi di molti gioielli conservati nella cassaforte che, secondo quanto risulta agli inquirenti, in quel momento era aperta. Dopo averli nascosti nella borsa, esce dal negozio, insieme all'altra donna.

La coppia pure dice di non essere più interessata all'acquisto ed esce poco dopo. Videosorveglianza, foto, testimoni e tabulati telefonici hanno permesso di risalire ai colpevoli.

