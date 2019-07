Frecciarossa, il viaggio è da incubo: guasto all'aria condizionata, malori tra i passeggeri

.

Abbiamo chiesto di fermare il treno in una stazione intermedia, così da poter aprire le porte e far circolare un po' di aria fresca, ma per la sosta abbiamo dovuto aspettare di arrivare alla stazione di Firenze, dove finalmente ci hanno fatto scendere e nel frattempo hanno riparato il guasto».Un inconveniente decisamente fastidioso, soprattutto in questi giorni in cui in quasi tutta Italia continua il caldo torrido e«L'Associazione Codici ha già attivato i suoi sportelli per raccogliere le segnalazioni dei passeggeri del Frecciarossa 9418 partito questa mattina da Salerno - ha aggiunto Giuseppe Ambrosio, Segretario di Codici Campania - siamo pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria per richiedere il risarcimento danni».