Maltempo in arrivo: «Pioggia e grandine già da oggi». Allerta in 7 regioni, ecco dove

Dopo il, una breve tregua all'insegna del maltempo, con tanto di allarme: scatta infatti l'allerta gialla su 7 regioni d'Italia, dove nelle prossime ore sono previsti forti temporali, grandinate, venti forti e nubifragi. Condizioni meteo avverse, afferma il team del sito ilMeteo.it, a causa del cedimento dell'alta pressione africana che permetterà l'ingresso di masse d'aria fredda: sarà proprio il contrasto tra l'aria fredda e quella calda preesistente ad elevare l'intensità del peggioramento.Inizialmente saranno colpiti i settori alpini e prealpini del Nord e in seguito anche molte zone della Pianura Padana fino alle aree più settentrionali delle Marche. Piogge e locali temporali previsti anche in Sardegna. Massima attenzione ai temporali che potranno assumere carattere di forte intensità. Risulta infatti elevato il rischio di intensi rovesci di pioggia e grandine con veri e propri nubifragi che potranno provocare improvvisi allagamenti. Prestare massima attenzione anche alle forti raffiche di vento che accompagneranno i fenomeni temporaleschi.La redazione del sito ilMeteo.it avvisa che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di Allerta Gialla per la giornata di oggi che riguarda ben 7 regioni d'Italia. Sotto stretta osservazione saranno il Piemonte, la Lombardia, la Provincia autonoma di Trento e poi il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche. Su queste zone già nelle prossime ore il tempo comincerà a dare segnali di forte irrequietezza anche se sarà soprattutto tra il pomeriggio, la sera e la notte la maggior incidenza del cattivo tempo. Le avverse condizioni meteorologiche, proseguiranno anche per la giornata di domani quando la fase più acuta del maltempo si concentrerà soprattutto sull'Emilia Romagna e le Marche e quindi Abruzzo e Puglia.