Francesca muore di tumore a 17 anni, volley in lutto. Su Facebook il dolore di amici, compagne di squadra e avversarie

muore di tumore a 17 anni,. Su Facebook i messaggi di dolore degli amici, delle compagne di squadra e delle avversarie.Quasi due anni di lotta contro un male incurabile che, ieri mattina, purtroppo, l’ha portata via. Si è spenta all’Francesca Prosperi, la 17enne di Roseto (nella foto) colpita da un male incurabile. Ha lottato con tutte le sue forze da quel maledetto giorno di ottobre del 2016 quando le fu diagnosticato un raro tumore giovanile; a sostenerla in quei durissimi giorni l’indescrivibile affetto della famiglia, degli amici e delle compagne di squadra.Sì, Francesca era una ragazza piena di vita e di voglia di vivere che amava stare in compagnia e giocare a pallavolo. Militava nella formazione giovanile della Pallavolo Roseto e oggi in tutti i campionati regionali e provinciali verrà osservato un minuto di silenzio prima di ogni gara per ricordare Francesca la guerriera, strappata alla vita troppo, maledettamente, presto. Tanti i messaggi di cordoglio delle squadre sportive che Francesca l’avevano vista in campo con l’entusiasmo e la grande determinazione che l’accompagnava durante ogni gara: «Ciao Prò, noi ti ricordiamo così» si legge sulla pagina della Pallavolo Roseto che posta poi un video di un’esultanza della sua squadra dopo una bella vittoria. «Non siate tristi per me, ricordatemi con un sorriso. Quel sorriso che vi accompagnerà sempre» è il pensiero dedicato alla giovane dalla Virtus Volley Teramo. «Riposa in pace tesoro bello sono certa che l’immenso dolore che ora stanno provando i tuoi genitori sarà lenito pian piano dal tuo immenso amore e da quello di Dio che ti ha aperto le porte del Paradiso» si legge, invece, su Facebook tra centinaia di cuoricini rossi.- scrive un’amica sulla sua bacheca Fb -, ti porterò sempre con me», e sotto una foto del 5 maggio 2017 dove entrambe, sedute su una spiaggia, sorridevano alla vita e alla spensieratezza che si ha, e che si deve avere, a 16 anni. E un destino crudele, invece, ha tentato di strapparle quel sorriso, ci ha provato ma alla fine non ci è riuscito: quasi due anni di terapie, di dolori, di sofferenza, ma anche di speranze: l’ultimo tentativo per fermare quel male la giovane lo aveva fatto lo scorso 25 aprile a Parigi dove si era sottoposta a una cura sperimentale. Troppo tardi, purtroppo, ormai le forze erano finite.Se ne è andata Francesca, strappata all’affetto dei genitori e del fratello Alessandro, ma il suo sorriso resterà impresso nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. La 17enne frequentava il liceo delle Scienze umane Saffo di Roseto e la notizia della sua prematura scomparsa ha gettato l’intera città nello sconforto e nella tristezza. Oggi pomeriggio, alle 16, nella chiesa Maria ss Assunta di Roseto, l’ultimo saluto a Francesca.