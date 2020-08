Frana a Chiareggio: almeno 3 morti, grave un bambino di 5 anni

Una frana si è staccata questo pomeriggio nel territorio di Chiareggio, frazione in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio). Lo smottamento è avvenuto per un improvviso e violento temporale nella zona. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno tre vittime, due adulti e una ragazzina. In codice rosso un bambino di 5 anni. Lo smottamento è avvenuto per un improvviso e violento temporale nella zona. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Agosto 2020, 19:00

